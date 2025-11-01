Спортивные федерации направили письмо Мишустину из-за закона о букмекерах

Спортивные федерации обратились к Мишустину из-за законопроекта о букмекерах

Руководители спортивных федераций России написали коллективное письмо на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. Об этом пишет РИА Новости.

Минфин планирует введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%. Федерации высказали обеспокоенность тем, что из-за этого могут сократиться инвестиции в массовый и детско-юношеский спорт.

«Сокращение этих поступлений неизбежно приведет и к сокращению программ подготовки юных спортсменов, снижению доступности секций и ухудшению условий работы тренеров», — указано в общении.

Согласно заявлению федераций, букмекеры вкладывают в финансирование спортивных организаций от 10 до 80 процентов — это зависит от вида спорта. А совокупный вклад в спорт от букмекеров составляет более 90 млрд рублей.

Отмечено, что к Мишустину обратились, в том числе, Российский футбольный союз, Федерация хоккея России и Российская федерация баскетбола.

Ранее почти 150 судей были отстранены за ставки в Турции.