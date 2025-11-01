На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спортивные федерации направили письмо Мишустину из-за закона о букмекерах

Спортивные федерации обратились к Мишустину из-за законопроекта о букмекерах
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Руководители спортивных федераций России написали коллективное письмо на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. Об этом пишет РИА Новости.

Минфин планирует введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%. Федерации высказали обеспокоенность тем, что из-за этого могут сократиться инвестиции в массовый и детско-юношеский спорт.

«Сокращение этих поступлений неизбежно приведет и к сокращению программ подготовки юных спортсменов, снижению доступности секций и ухудшению условий работы тренеров», — указано в общении.

Согласно заявлению федераций, букмекеры вкладывают в финансирование спортивных организаций от 10 до 80 процентов — это зависит от вида спорта. А совокупный вклад в спорт от букмекеров составляет более 90 млрд рублей.

Отмечено, что к Мишустину обратились, в том числе, Российский футбольный союз, Федерация хоккея России и Российская федерация баскетбола.

Ранее почти 150 судей были отстранены за ставки в Турции.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами