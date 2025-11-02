На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пакистане заявили, что не считают талибов представителями Афганистана

Глава минобороны Пакистана Асиф: режим талибов не представляет Афганистан
close
Jason Lee/Reuters

Талибы (движение внесено в список террористических организаций) не являются представителями Афганистана, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в своем аккаунте социальной сети Х.

«Относительно злонамеренных и вводящих в заблуждение комментариев афганского представителя, следует категорически заявить, что среди всех пакистанцев, включая политическое и военное руководство страны, существует полное единодушие мнений по поводу политики безопасности Пакистана и его комплексного подхода к Афганистану», — написал Асиф.

Чиновник подчеркнул, что население Пакистана, особенно жители провинции Хайбер-Пахтунхва, хорошо осведомлены о «вероломной поддержке терроризма» режимом талибов, которому, по его мнению, помогает Индия. Министр также отметил, что, несмотря на четыре года правления, талибский режим все еще не выполнил обязательства, которые он взял перед международным сообществом.

«Этот режим пытается скрыть свою разобщенность, нестабильность и неспособность управлять через риторику и выступать в роли прокси внешних сил», — сообщил Асиф.

Также министр обвинил талибов в подавлении фундаментальных прав граждан, таких как свобода слова, образование и политическое участие.

Асиф заявил, что политика Пакистана по защите своих граждан от «трансграничного терроризма» и идей организации «Тахрик-е Талибан Пакистан (ТТП (организация запрещена в России)) остается единым и последовательным курсом правительства страны.

Ранее Афганистан и Пакистан анонсировали мирные переговоры.

