Афганистан и Пакистан анонсировали мирные переговоры

Спикер талибов Муджахид анонсировал переговоры с Пакистаном в Катаре 18 октября
Bernat Armangue/AP

Официальный представитель талибов (движение внесено в список террористических организаций) Забихулла Муджахид на своей странице в социальной сети X заявил, что 18 октября в Дохе состоится встреча делегаций Афганистана и Пакистана.

«Высокопоставленная делегация «Исламского эмирата [Афганистан]» во главе с министром обороны Мохаммадом Якубом выехала в Доху», — сообщил Муджахид.

При этом представитель талибов обвинил пакистанские вооруженные силы в атаке на мирных жителей в ночь на 18 октября.

По словам Муджахида, несмотря на эти «провокационные» действия Афганистан воздержался от ответной операции «для сохранения достоинства и целостности своей переговорной группы».

15 октября власти Пакистана и Афганистана заключили соглашение о прекращении огня на 48 часов. Несмотря на неоднократные обвинения Пакистана в нарушении соглашения, позднее они договорились о продлении режима прекращения огня. Причиной конфликта называют деятельность группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» на территории Афганистана.

Ранее Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном.

