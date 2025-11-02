На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова ответила на обвинения Пашиняна в адрес КГБ

Захарова напомнила Пашиняну, что геноцид армян случился задолго до создания КГБ
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале отреагировала на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который связал исторические проблемы между турками и армянами с деятельностью Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

По ее словам, такие обвинения выглядят несостоятельными, учитывая, что КГБ был создан только в 1954 году, спустя почти 40 лет после геноцида армян в Османской империи.

«Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ», — объяснила Захарова.

Незадолго до этого российский телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором Пашинян призывает армян «выйти из того мира и тех рамок, которые для нас придумали агенты КГБ». Политик, комментируя известную армянскую поговорку «турок остаётся турком», заявил, что есть ответ на нее — «армянин остается армянином».

«Когда мы говорим «мы — страна, мы — страна», — добавил премьер.

В начале апреля агентство «Новости-Армения» писало, что в парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозицией. По предварительным данным, причиной потасовки стало предложение одного из депутатов ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида армян.

Ранее Пашинян призвал армян поддержать мирную повестку на выборах.

