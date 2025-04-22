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В Армении депутаты подрались из-за законопроекта о геноциде армян

В парламенте Армении подрались из-за наказания за отрицание геноцида армян
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Кадр из видео/Telegram-канал «Новости-Армения»

В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозицией. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

По предварительным данным, причиной потасовки стало предложение одного из депутатов ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида армян.

В публикации говорится, что недовольство парламентариев вспыхнуло, когда к трибуне поднялся докладчик законопроекта — замглавы парламентской комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян.

В ходе его речи из секции оппозиционных политиков раздались осуждающие выкрики. Депутатов призывали соблюдать спокойствие и оставаться в рамках закона, однако в ходе разбирательств началась драка.

После инцидента был объявлен 20-минутный перерыв, после чего трансляцию заседания приостановили.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана. Подробнее о новой конституции страны и выдвинутых предложениях — в материале «Газеты. Ru».

Ранее жители Армении начали протесты из-за цен на транспорт.

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