В Армении депутаты подрались из-за законопроекта о геноциде армян

В парламенте Армении подрались из-за наказания за отрицание геноцида армян

В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозицией. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

По предварительным данным, причиной потасовки стало предложение одного из депутатов ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида армян.

В публикации говорится, что недовольство парламентариев вспыхнуло, когда к трибуне поднялся докладчик законопроекта — замглавы парламентской комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян.

В ходе его речи из секции оппозиционных политиков раздались осуждающие выкрики. Депутатов призывали соблюдать спокойствие и оставаться в рамках закона, однако в ходе разбирательств началась драка.

После инцидента был объявлен 20-минутный перерыв, после чего трансляцию заседания приостановили.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана. Подробнее о новой конституции страны и выдвинутых предложениях — в материале «Газеты. Ru».

Ранее жители Армении начали протесты из-за цен на транспорт.