Слова Трампа об атаке на Нигерию назвали «сотрясанием воздуха»

Политолог Блохин назвал сотрясанием воздуха слова Трампа об операции в Нигерии
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Соединенные Штаты могут пытаться отвлечь внимание мирового сообщества от реальных целей заявлением о подготовке военной операции в Нигерии. Об этом в беседе с NEWS.ru политолог-американист Константин Блохин, комментируя поручение Дональда Трампа к Пентагону готовить военное вторжение в африканскую страну.

По его словам, цель может заключаться «в отвлечении внимания, чтобы все концентрировались на этих заявлениях, а не на каких-то других вещах, в которых именно заинтересованы США». Политолог напомнил, что Трамп также делал резкие высказывания в отношении Венесуэлы, Панамы и Гренландии. Президент США мог пытаться «перевести стрелки» на совершенно другие цели, чтобы все обсуждали Нигерию.

«Тот, кто хочет атаковать или начать какую-либо операцию, об этом не говорят вообще. Мне кажется, что это в большей степени такое сотрясение воздуха, потому что то Венесуэла, то Нигерия, то Иран. Одновременно с этим миротворческая риторика. Я думаю, что пока как-то серьезно не стоит к этим словам относиться», — сказал Блохин.

Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможной атаке на Нигерию. Поводом для такой реакции стали многочисленные притеснения христиан на территории африканского государства. Американское военное ведомство уже выразило готовность уничтожить местных исламских террористов. В Нигерии назвали заявление главы Белого дома не имеющим никакого отношения к реальности.

Военкоры считают, что Трамп ищет формальный предлог вторгнуться в страну, богатую залежами нефти. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия и США должны отстаивать христианство во всем мире.

