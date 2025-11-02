В Госдуме заявили, что Россия и США должны отстаивать христианство во всем мире

Министерство войны США начало готовить силовые меры против нигерийского правительства по указанию Дональда Трампа защитить местных христиан от притеснения радикалами. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал позицию США. По его словам, Россия должна присоединиться к защите христиан во всем мире.

«К сожалению, где мусульман больше или [есть радикалы], в этих странах и притесняют христиан. Такие случаи имеются. Я, в принципе, поддерживаю здесь позицию Трампа о необходимости защиты христианских ценностей. Мы видим, слышали неоднократно высказывания Трампа по защите православия и на Украине от нападок властей на Православную московскую патриархию. И здесь Трамп хотел показать тем странам, где существует притеснение христиан, что Соединенные Штаты Америки будут защищать их права. И, мне кажется, Россия как крупнейшая православная страна, могла бы вместе с США отстаивать интересы христиан — тем более, Трамп выступает за защиту христианских ценностей. Мы видим, что сегодня происходит на Западе — Трамп выступает против этого», — заявил депутат.

Чепа исключил, что США могут напасть на Нигерию из-за сотрудничества с Россией в атомной сфере. По его мнению, конфликт не перерастет в полномасштабный конфликт.

«[Сотрудничество России и Нигерии] должно быть независимым. У нас есть возможности, экономические интересы по Нигерии — здесь есть над чем работать. Но опять же, еще раз хочу сказать, что защита христианских ценностей и дипломатическая работа с правительствами — это может идти параллельно. Очень важно, что Трамп сказал о защите Христиан. США могут ввести санкции или что-то там еще — я не знаю. Трудно предполагать, конечно, это не развертывание какого-то очередного конфликта», — сказал Чепа.

До этого в Пентагоне начали подготовку силовых мер против нигерийского правительства после приказа президента США. Министр войны Пит Хегсет заявил, что совершаемые в Нигерии притеснения христиан должны быть остановлены. Президент США предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Нигерии и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны.

Ранее в Нигерии заверили, что местным христианам не грозит геноцид.