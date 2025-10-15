На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили о грядущем переломе в СВО из-за БПЛА «Герань»

MWM: БПЛА «Герань» расширили свои возможности и могут изменить ход СВО
Shutterstock

Дроны-камикадзе российского производства «Герань» прошли значительное обновление, что существенно расширило их боевые возможности. Об этом пишет портал Military Watch Magazine (MWM).

Как следует из текста, после модернизации беспилотники стали способны воздействовать на быстро движущиеся цели вблизи линии соприкосновения, а также проявляют все больший потенциал в качестве поддержки с воздуха для сухопутных войск.

«Успехи беспилотников имеют значительные последствия далеко за пределами украинского театра военных действий, в то время как будущее непосредственной авиационной поддержки остается под вопросом», — говорится в тексте.

Так, подполковник ВСУ Арсен Дмитрик указывал, что эти беспилотники представляют растущую угрозу для передовых подразделений, подчеркнув, что ситуация может значительно ухудшиться по мере дальнейшего расширения производства.

MWM ссылается на позицию аналитиков, согласно которой растущая способность беспилотников обнаруживать как неподвижные, так и движущиеся цели на территории Украины оценивается как потенциальное переломное событие в ходе конфликта.

До этого американская газета The New York Times писала, что Россия стала «империей беспилотников», потому что многократно увеличила их производство.

Ранее экс-главком ВСУ сообщил о больших потерях из-за ударов российских БПЛА.

