США и Китай откроют новые каналы связи для деэскалации конфликтов

Шеф Петнагона Хегсет анонсировал открытие новых каналов с КНР для дэескалации
Alex Brandon/AP

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США и Китай договорились открыть новые каналы связи между военными для предотвращения конфликтных ситуаций и деэскалации возникающих проблем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на его страницу в Х.

После встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином Хегсет напомнил, что провел «столь же позитивную встречу» с министром обороны Китая Дун Цзюном.

«Мы с адмиралом согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения — лучший путь вперед для наших двух великих и могущественных стран. <…> Как сказал президент Трамп, его историческая встреча «Большой двойки» задала тон для вечного мира и успеха для США и Китая», — написал Хегсет.

Он заверил, что министерство войны будет делать то же самое. Речь идет о мире через силу, взаимном уважении и позитивных отношениях.

30 октября Трамп и Си провели переговоры в Южной Корее. Политики увиделись лично впервые с 2019 года на полях саммита АТЭС в Пусане. Их встреча продолжалась 1 час 40 минут.

По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран.

Ранее в Совфеде усомнились, что Трамп склонит Китай на свою сторону по вопросу Украины.

