Трамп обозвал свою уволенную помощницу собакой

После того, как в США вышли мемуары скандальной экс-помощницы президента США Дональда Трампа в Белом доме Омаросы Манигол-Ньюман, американский лидер обрушился на девушку в твиттере.

В одном из сообщений Трамп обозвал свою бывшую сотрудницу «собакой». В декабре прошлого года Манигол-Ньюман была уволена главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

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«Когда вы даете сумасшедшему, плачущему жалкому существованию перерыв, и затем даете ей работу в Белом доме, я думаю, это просто так не работает. Хорошая работа генерала Келли по быстрому увольнению этой собаки», — написал Трамп в твиттере.

До этого — 13 августа — Омароса Манигол-Ньюман передала в распоряжение телеканала NBC запись разговора президента США Дональда Трампа и Келли, на которой они обсуждали ее увольнение.

Ранее сообщалось, что дочь и зять Трампа посочувствовали его скандальной помощнице после увольнения.