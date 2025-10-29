На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Польши заявил, что Орбан «очарован Москвой»

Премьер Польши Туск заявил, что Орбан очарован Москвой
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его венгерский коллега Виктор Орбан «очарован Москвой» и строит якобы «авторитарную модель» по образцу России. Его слова приводит The Guardian.

«В последнее время Виктор Орбан, похоже, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше построить несколько авторитарную модель, в некоторой степени по образцу России», — сказал Туск.

По его словам, в конце восьмидесятых Венгрия была более развитой, чем Польша, однако сейчас является одной из беднейших стран Евросоюза. Он отметил, что те, кто «допустил коррупцию, например, в отношении европейских фондов, отстали в этой великой гонке за экономическим ростом и процветанием народа».

До этого Дональд Туск резко раскритиковал своего венгерского коллегу Виктора Орбана из-за позиции по Украине, намекнув, что тот находится на стороне России. По его словам, всем известно, на чьей стороне Польша, НАТО и Европа. В то же время «пожалуй, известно, на чьей стороне, к сожалению, Виктор Орбан». Туск подчеркнул, что противоречия не мешают ему «цивилизованно разговаривать» с партнерами в Европе, поскольку он «сдерживает эмоции».

Ранее Орбан назвал единственный способ достижения мира на Украине.

