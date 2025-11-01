The Telegraph: украинской армии не хватает около 200 тысяч солдат

Украинской армии не хватает около 200 тысяч человек для продолжения вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«По некоторым оценкам, украинской армии не хватает примерно 200 000 солдат для противостояния значительно более многочисленным российским силам», — говорится в сообщении издания.

На фоне нехватки личного состава в украинской армии при установленном призывном возрасте в 25 лет, пишет газета, «напряженность вокруг принудительной мобилизации достигает критической точки».

Та же газета до этого сообщала, что массовое бегство украинской молодежи и рост дезертирства на фронте — это не только военная, но и политическая проблема для президента Украины Владимира Зеленского.

The Telegraph добавила, что «отток молодых людей истощает украинскую армию и оказывает давление на ее европейских союзников».

Ранее Путин назвал число дезертиров в ВСУ.