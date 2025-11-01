На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Украине не хватает 200 тысяч военных для продолжения конфликта

The Telegraph: украинской армии не хватает около 200 тысяч солдат
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Украинской армии не хватает около 200 тысяч человек для продолжения вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«По некоторым оценкам, украинской армии не хватает примерно 200 000 солдат для противостояния значительно более многочисленным российским силам», — говорится в сообщении издания.

На фоне нехватки личного состава в украинской армии при установленном призывном возрасте в 25 лет, пишет газета, «напряженность вокруг принудительной мобилизации достигает критической точки».

Та же газета до этого сообщала, что массовое бегство украинской молодежи и рост дезертирства на фронте — это не только военная, но и политическая проблема для президента Украины Владимира Зеленского.

The Telegraph добавила, что «отток молодых людей истощает украинскую армию и оказывает давление на ее европейских союзников».

Ранее Путин назвал число дезертиров в ВСУ.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами