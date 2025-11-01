На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии раскрыли политическую проблему Зеленского

Telegraph: бегство молодежи с Украины стало политической проблемой Зеленского
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Массовое бегство украинской молодежи и рост дезертирства на фронте — это не только военная, но и политическая проблема для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

В статье отмечается, что в данный момент в Вооруженные силы Украины (ВСУ) призываются только мужчины в возрасте от 25 до 60 лет (до прошлого года было с 27 лет). Журналисты указывают, что официально это делается для «защиты будущего Украины».

«Без молодых людей не может быть не только победы Украины, но и будущего», — подчеркивается в статье.

The Telegraph добавил, что «отток молодых людей истощает украинскую армию и оказывает давление на ее европейских союзников».

Так, отмечают авторы статьи, в Германии и Польше растет недовольство особыми льготами, которые предоставляются украинским беженцам, а политики начали задавать вопросы, почему их государства должны финансировать военный конфликт, в котором многие украинцы, очевидно, не желают участвовать.

Ранее Путин назвал число дезертиров в ВСУ.

