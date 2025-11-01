На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе заявили, что Китаю выгоден конфликт на Украине

Каллас: Китаю невыгодно окончание конфликта на Украине
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью The Economist заявила, что Китаю невыгодно завершение российско-украинского конфликта, поскольку тогда Соединенные Штаты перенаправят все внимание на Пекин.

По словам Каллас, именно это пытался донести до нее министр иностранных дел КНР Ван И во время недавного разговора. Глава евродипломатии также отметила, что обсудила сложившуюся ситуацию с японскими аналитиками.

«Они считают, что украинский конфликт не пользуется популярностью в Китае, и Пекину приходится как-то оправдывать, почему он фактически поддерживает этот конфликт, стараясь смягчить риторику и сказать: «Видите, это в наших интересах»»,— сказала Каллас.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, председатель Китайской Народной Республики, по словам главы Белого дома, пообещал помочь с урегулированием конфликта Москвы и Киева.

Ранее Трамп раскрыл судьбу конфликта на Украине.

