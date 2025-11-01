На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе предложили выплатить компенсацию России за конфликт на Украине

Политик Мема: Россия может потребовать компенсацию от Европы за Украину
Global Look Press

Европе нужно быть готовой к тому, что Россия потребует компенсацию за украинский конфликт у Брюсселя, именно Запад спровоцировал вооруженное противостояние на Украине. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Эта война полностью спровоцирована и организована Западом. В действительности, Россия никогда бы не начала спецоперацию на Украине, если бы Минские соглашения соблюдались», — обратил внимание политик.

По словам Мемы, именно поэтому Россия после урегулирования ситуации на Украине может потребовать от Европы 200 млрд евро в качестве компенсации.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя так называемый западный план по прекращению конфликта в республике, заявила, что Западная Европа не хочет допустить начало процесса по мирному урегулированию на Украине с учетом российских интересов.

Ранее Лавров заявил, что на Западе всегда стремились развалить Россию.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
