Западные страны всегда стремились развалить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Слова российского министра передает РИА Новости.

Лавров процитировал президента Владимира Путина, который заявил в послании Федеральному собранию, что вместо России Западу нужно зависимое, угасающее пространство, где можно творить все что угодно. Министр иностранных дел также вспомнил «похождения» Наполеона и Гитлера на Россию.

«Ясно, что суть политики Запада по отношению к нашей стране всегда заключалась в том, что мы слишком сильны и самостоятельны, надо что-то с этим сделать, желательно развалить», — отметил Лавров.

Днем 2 сентября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что после завершения украинского конфликта восстановление отношений России с Западом может произойти достаточно быстро.

До этого замглавы Россотрудничества Павел Швецов заявил, что восприятие конфликта на Украине, России, а также гуманитарного сотрудничества с Москвой в Европе меняется, уходя от полного неприятия взаимодействия.

Ранее французский политик призвал уничтожить Евросоюз из-за России.