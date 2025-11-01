Украинский лидер Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку в народе из-за насильственных методов мобилизации на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил военный аналитик подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Люди видят это (произвол командования и мобилизация. — «Газета.Ru») и у них появляются вопросы к власти. К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе?» — подчеркнул он.

Дэвис обратился к Зеленскому, задав вопрос, почему власти не берут сотрудников военкоматов на фронт, а отправляют воевать схваченных на улице людей.

«Почему вы не берете таких героев и храбрецов, как эти ребята (сотрудники военкоматов. — «Газета.Ru»)?» — обратился к Зеленскому Дэвис.

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Здебский заявил 30 октября, что на Украине также тема мобилизации женщин постоянно находится в поле зрения депутатов, и как только это станет актуально, решение будет принято быстро.

Ранее в Раде возмутились нежеланием украинцев идти на фронт.