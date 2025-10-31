Шойгу заявил, что Россия проведет ядерные испытания, если это сделают другие страны

Россия проведет ядерные испытания, если это сделают другие государства. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

«Президент России Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, ответил на это (заявления о возможности ядерных испытаний других стран. — прим. ред.). Если они начнут проводить испытания и выйдут из этого, то мы, естественно, будем делать то же», — сказал он, комментируя итоги первой сессии на международном фестивале «Народы России и СНГ».

По словам секретаря Совбеза, ядерные испытания в мире продолжаются ежедневно, однако проводятся не в физическом, а в расчетном формате. Шойгу рассказал, что подобные проверки выполняются с использованием математических моделей и вычислительных технологий, что позволяет поддерживать высокий уровень готовности и совершенствовать ядерный потенциал. Он подчеркнул, что такие испытания необходимы, поскольку требуют постоянного контроля и развития.

