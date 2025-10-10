На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Токаев предложил Путину обсудить строительство электростанции в Казахстане

Токаев на саммите СНГ предложил Путину обсудить строительство АЭС в Казахстане
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании лидеров стран — членов Содружества Независимых Государств (саммит СНГ) предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить ряд совместных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что у нас есть о чем поговорить, потому что в повестке дня очень крупные вопросы, в частности, строительство атомной станции с прямым участием 'Росатома'. Есть и другие крупные проекты», – сообщил лидер Казахстана на полях саммита СНГ.

Токаев заявил, что между РФ и Казахстаном уже реализовано 114 проектов на сумму порядка $22 млрд. Он также подчеркнул, что международное сотрудничество будет продолжаться.

«12 ноября состоится мой официальный визит по вашему приглашению в Россию. Мы придаем очень важное значение этому событию, готовимся», – подчеркнул президент Казахстана. Он также отметил, что его предстоящий визит в Москву должен стать «рубежным с точки зрения придания дополнительного импульса» отношениям между двумя странами.

Ранее на саммите СНГ президент Армении оценил товарооборот с РФ.

