Сийярто заявил, что Евросоюз охватила «военная лихорадка»

Евросоюз «охвачен военной лихорадкой» и готовится к войне, поэтому хочет дополнительно отправить Украине почти €200 млрд. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире программы «Борцовский час», пишет РИА Новости.

«Евросоюз, Брюссель действительно охвачены военной лихорадкой, это не вопрос», — сказал венгерский министр.

По его словам, сейчас в ЕС идет речь о мобилизации €60 млрд из средств европейского народа на вооружение украинской армии. Кроме того, в течение следующих двух лет планируется отправить €130 млрд, чтобы украинское государство функционировало. Сийярто отметил, что такие действия Евросоюза трудно назвать чем-то, кроме «подготовки к войне».

Также глава МИД Венгрии раскритиковал манеру украинских властей не просить, а требовать деньги у Европы. Он подчеркнул, что пока у власти в Венгрии национально ориентированное правительство, венгерские солдаты, оружие и деньги не будут отправлены на Украину.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не может считаться суверенным государством, поскольку «у нее нет денег содержать себя», а счета оплачивают страны Евросоюза.

Ранее Песков заявил, что Европе придется раскошелиться на умеющую «клянчить» деньги Украину.