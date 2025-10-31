Иордания станет безвизовой для россиян

Между Россией и Иорданией вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

«13 декабря 2025 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран, подписанное в Москве 20 августа 2025 года», — заявили в российском дипведомстве.

В июне директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что Россия собирается в 2025 году отменить визовый режим с Иорданией. Он добавил, что ведется активная работа также над аналогичным соглашением с Бахрейном. Кроме того, Россия рассматривает возможность безвизового режима с Саудовской Аравией и Малайзией, что может увеличить туристический поток из этих стран в два-три раза.

На июнь 2025 года граждане России имеют право посещать без визы 125 стран и территорий. Среди них — 79 стран с официальными безвизовыми соглашениями и 46 стран, где доступ возможен по прибытию или через электронную визу.

Ранее для россиян Мьянма отменила визовые требования.