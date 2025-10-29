На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали о главной цели Трампа на встрече с Си Цзиньпином

Китаист Котков: Трамп и Си могут пойти на взаимные уступки
Цели внутренней политики американского президента Дональда Трампа очень просты — он хочет провести реиндустриализацию страны, а для этого ему нужно ввести протекционистскую политику против Китая, если Пекин не пойдет на определенные уступки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

«За последние тридцать с лишним лет США очень сильно просели в экономическом плане. Начиная с конца семидесятых годов американские капиталисты стали выводить предприятия за границу, прежде всего в Китай. В результате страна стала постепенно проседать и терять в технологическом суверенитете уже в нулевые годы. Финансовые круги это устраивает до сих пор, но не устраивает американских промышленников, которые и сделали ставку на Трампа», — пояснил китаист.

Чтобы реализовать программу MAGA и провести реиндустриализацию страны, Трампу необходимо вернуть предприятия к себе, но эта ситуация не устраивает Китай, добавил Котков.

«Китай же против того, чтобы Штаты вводили какие-либо протекционистские меры, и уже неплохо справляется с ролью конкурента на мировых рынках. Я не исключаю, что на встрече Си и Трампа может быть достигнут какой-то консенсус, то есть на какие-то взаимные уступки стороны могут пойти. После же Трамп в очередной раз объявит, что он опять всех помирил и опять достиг большого успеха. Однако это все временные меры, и по основным вопросам вряд ли будет достигнуто согласие», — заключил Котков.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что 30 октября в южнокорейском Пусане пройдет встреча лидеров КНР и США, в ходе которой Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят вопрос развития китайско-американских отношений, поднимут темы, затрагивающие общие интересы сторон, а также обсудят вопрос урегулирования на Украине.

Ранее в Госдуме сочли, что Трамп попробует заручиться поддержкой Си в отношении Украины.

