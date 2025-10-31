На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На празднике СБУ в Краматорске могли быть уничтожены военные НАТО

Аналитик Матвийчук: на чаепитии СБУ в Краматорске могли уничтожить офицеров НАТО
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В результате удара ВС РФ по особняку в Краматорске в ДНР могли быть ликвидированы высокопоставленные военные НАТО. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Думаю, человек 10-20 там находилось. И, конечно, там могли быть и иностранные специалисты. Вполне вероятно, украинцы захотели показать военным НАТО свое гостеприимство и пригласили их на это мероприятие», — отметил военный эксперт.

Матвийчук назвал «дружеским чаепитием» некий праздник СБУ и военных НАТО в Краматорске. Как подчеркнул аналитик, потери как спецслужб Украины, так и военных НАТО, невосполнимы.

30 октября российские военнослужащие нанесли удар по особняку на территории Донецкой народной республики (ДНР), в котором находились офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, здание расположено в Краматорске. Удар был нанесен рано утром, в тот момент в доме находились военнослужащие и сотрудники СБУ.

Ранее Риттер раскрыл, чем обернется для ВСУ переход Красноармейска под контроль армии России.

