В США заявили об изменении позиции Трампа по Украине

Fox News: Трамп смягчил свою позицию по конфликту на Украине
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию в отношении поддержки Украины, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Согласно материалу телеканала, тон Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился: от жестких высказываний, направленных на оказание давления на президента России Владимира Путина в прошлом месяце, он перешел к более нейтральной позиции.

Журналисты отмечают, что недавние действия президента США — в том числе вывод американской бригады из Румынии и отказ поставить на Украину крылатые ракеты Tomahawk — вызывают обеспокоенность у европейских союзников, которые не могут предугадать его следующие шаги.

«Хотя Трамп утверждает, что его администрация стремится к миру «через силу», его недавние действия и заявления создают более сложную картину, заставляя союзников гадать, какая линия политики в отношении Украины будет доминировать на следующем этапе», — сказано в материале Fox News.

В материале также указано, что встреча президента США с председателем КНР Си Цзиньпином продемонстрировала отход американского лидера от жестких требований по Украине и его готовность обсуждать этот вопрос в более мягкой форме.

30 октября Трамп сообщил, что обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, и председатель КНР пообещал ему помочь с урегулированием конфликта Москвы и Киева.

Ранее Трамп призвал позволить России и Украине продолжить сражаться.

