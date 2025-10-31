На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала условие для возобновления диалога с Японией

Захарова: диалог с Японией возможен после отказа Токио от антироссийского курса
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что путь к возобновлению диалога РФ и Японии будет открыт после отказа Токио от антироссийского курса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путь возобновления диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение нашей стране и ее гражданам ущерба... от этого они (власти Японии. — «Газета.Ru») должны отказаться», — сказала дипломат в ходе брифинга.

По ее словам, именно недружественная позиция Токио привела двусторонние отношения в тупик, при этом инициатором такого курса выступила японская сторона, а не российская. Захарова также с иронией отметила, что вопросы о Японии и новом премьер-министре Санаэ Такаити задавали не представители японских СМИ.

«Я смею предположить, что японским журналистам запретили японское руководство или японские власти, возможно, вы за них делаете их работу, тогда пусть делятся с вами зарплатой», — сказала Захарова, отвечая на вопрос агентства Reuters.

25 октября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил в разговоре с газетой «Известия», что РФ готова обсуждать с Японией все вопросы. По словам дипломата, для этого необходимо, чтобы японская сторона продемонстрировала «реальный настрой и интерес к возобновлению добрососедских отношений с Россией».

Ранее глава МИД Японии рассказал о планах страны в отношениях с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами