Захарова назвала условие для возобновления диалога с Японией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что путь к возобновлению диалога РФ и Японии будет открыт после отказа Токио от антироссийского курса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путь возобновления диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение нашей стране и ее гражданам ущерба... от этого они (власти Японии. — «Газета.Ru») должны отказаться», — сказала дипломат в ходе брифинга.

По ее словам, именно недружественная позиция Токио привела двусторонние отношения в тупик, при этом инициатором такого курса выступила японская сторона, а не российская. Захарова также с иронией отметила, что вопросы о Японии и новом премьер-министре Санаэ Такаити задавали не представители японских СМИ.

«Я смею предположить, что японским журналистам запретили японское руководство или японские власти, возможно, вы за них делаете их работу, тогда пусть делятся с вами зарплатой», — сказала Захарова, отвечая на вопрос агентства Reuters.

25 октября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил в разговоре с газетой «Известия», что РФ готова обсуждать с Японией все вопросы. По словам дипломата, для этого необходимо, чтобы японская сторона продемонстрировала «реальный настрой и интерес к возобновлению добрососедских отношений с Россией».

Ранее глава МИД Японии рассказал о планах страны в отношениях с Россией.