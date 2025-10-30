На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году

Набиуллина заявила, что ЦБ России собирается снизить ключевую ставку в 2026 году
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Банк России в следующем году планирует некоторое дополнительное снижение ключевой ставки. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания Государственной думы, ее слова приводят «Известия».

«В следующем году мы тем не менее видим пространство для снижения ключевой ставки. Следующий год — мы предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки», — сказала она.

Набиуллина также добавила, что ЦБ РФ, возможно, сможет перейти к нейтральной ключевой ставке от 7,5 до 8,5% в 2027 году.

В ходе своего выступления глава Центробанка также заявила, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем, но это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики.

По итогам года Министерство экономического развития ожидает замедления инфляции до 6,8%

По словам главы Банка России, инфляция в начале 2026 года ускорится из-за повышения налогов, но это не отменяет снижение ключевой ставки.

Ранее Набиуллина заявила, что рубль стал более привлекательным для сбережения средств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами