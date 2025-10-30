Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году

Набиуллина заявила, что ЦБ России собирается снизить ключевую ставку в 2026 году

Банк России в следующем году планирует некоторое дополнительное снижение ключевой ставки. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания Государственной думы, ее слова приводят «Известия».

«В следующем году мы тем не менее видим пространство для снижения ключевой ставки. Следующий год — мы предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки», — сказала она.

Набиуллина также добавила, что ЦБ РФ, возможно, сможет перейти к нейтральной ключевой ставке от 7,5 до 8,5% в 2027 году.

В ходе своего выступления глава Центробанка также заявила, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем, но это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики.

По итогам года Министерство экономического развития ожидает замедления инфляции до 6,8%

По словам главы Банка России, инфляция в начале 2026 года ускорится из-за повышения налогов, но это не отменяет снижение ключевой ставки.

Ранее Набиуллина заявила, что рубль стал более привлекательным для сбережения средств.