Набиуллина заявила, что путь к низкой инфляции в России вышел долгим

Достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем, однако это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе, передает РИА Новости.

Глава ЦБ отметила, что оценивать, мог ли этот путь быть короче, уже не приходится. По данным Росстата, годовая инфляция в России продолжает замедляться, составив 7,98% в сентябре после 8,14% в августе и 8,79% в июле.

«В чем я и мои коллеги абсолютно уверены — что он необходим и для социальной стабильности, и для финансовой стабильности, и для развития экономики», — подчеркнула Набиуллина.

По итогам года Министерство экономического развития ожидает замедления инфляции до 6,8%, в то время как Банк России прогнозирует показатель в диапазоне 6,5-7%. В 2024 году инфляция в России составила 9,52%.

По словам главы ЦБ, инфляция в начале 2026 года ускорится из-за повышения налогов, но это не отменяет снижение ключевой ставки.

Ранее Набиуллина назвала дорогие кредиты для предприятий временным явлением.