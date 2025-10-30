Набиуллина рассказала о ситуации с инфляцией в России

Набиуллина: инфляция ускорится, но это не отменяет снижения ключевой ставки

Инфляция в начале 2026 года ускорится, но это не отменяет снижение ключевой ставки. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной думы, передает ТАСС.

Набиуллина также рассказала, что в экономике России нет признаков рецессии. По ее словам, при рецессии резко растет безработица, а затем снижаются зарплаты, — ни того, ни другого сейчас близко нет.

14 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что инфляция в стране постепенно замедляется. По его словам, подобное явление наблюдается на фоне существенного бюджетного импульса в начале года, необходимого для оперативного запуска многих государственных программ и проектов.

Ранее в РСПП спрогнозировали снижение ставки Центробанка к концу 2026 года.

