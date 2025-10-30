На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД отреагировали на планы Швеции направить Украине истребители Gripen

Захарова назвала план Швеции поставить Украине истребители поддержкой неонацизма
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Планы Швеции передать Киеву истребители Gripen свидетельствуют о стремлении Стокгольма извлечь финансовую выгоду из украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По ее словам, шведские власти, осознавая «неминуемость краха киевского режима», стремятся «выжать последние дивиденды» из сложившейся ситуации.

Дипломат напомнила, что семья шведских магнатов Валленбергов во время Второй мировой войны зарабатывала поставками стратегической продукции в нацистскую Германию, несмотря на то, что Швеция формально сохраняла нейтральный статус.

«Нынешнее же поколение Валленбергов собирается извлечь выгоду из украинского кризиса и мечтает поучаствовать в дележе заблокированных европейцами суверенных российских активов. Это называется просто: шведский бизнес поддерживает неонацизм», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что сейчас Швеция официально участвует в финансировании «террористической ячейки».

22 октября украинский президент Владимир Зеленский подписал в Швеции с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном соглашение о намерениях Киева приобрести не менее 100 истребителей Gripen E для национальных ВВС. При этом премьер отметил, что поставки Украине истребителей начнутся только через три года. Что это за самолеты и получит ли вообще Киев «Грифонов», рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее Зеленский рассказал, когда Киев рассчитывает получить первые самолеты Gripen.

