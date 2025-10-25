Зеленский рассказал, когда Киев рассчитывает получить первые самолеты Gripen

Киев рассчитывает получить первые самолеты Gripen, о поставках которых Украина и Швеция договорились в среду, уже в следующем году. Об этом заявил в своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, при помощи Швеции Украина значительно увеличит свою боевую авиацию.

«Это амбициозная задача, и ее надо выполнить. Сейчас исторический шаг — договоренность со Швецией о боевых самолетах Gripen, и это хороший выбор», — написал Зеленский.

Президент Украины уточнил, что Киев рассчитывает на 150 таких самолетов, и первые должны появиться в следующем году.

22 октября Владимир Зеленский подписал в Швеции с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном соглашение о намерениях Киева приобрести не менее 100 истребителей Gripen E для национальных ВВС. При этом премьер отметил, что поставки Украине истребителей начнутся только через три года. Что это за самолеты и получит ли вообще Киев свои «Грифоны», рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в Госдуме назвали бесполезной закупку Украиной шведских истребителей.