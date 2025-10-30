Экономист дала оценку переговорам Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее

Экономист Заклязьминская: Трамп мог давить на Си Цзиньпина для воздействия на РФ

Во время переговоров, которые прошли в южнокорейском Пусане 30 октября, президент США Дональд Трамп мог воздействовать на председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы тот надавил на Россию в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом «Ленте.ру» заявила кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Екатерина Заклязьминская.

По словам эксперта, подобные попытки Трампа не будут успешными, потому что китайская сторона лучше Запада понимает первопричины конфликта на Украине. Кроме того, в КНР осознают, что для разрешения конфликта давление — не лучший способ.

«Так что вряд ли эта тема получила детальное обсуждение», — пояснила эксперт.

30 октября в южнокорейском городе Пусан прошла встреча между лидерами США и КНР. Дональд Трамп положительно оценил прошедшие переговоры. Китайский лидер также отметил, что переговорщики достигли некоторого соглашения в решении основных торгово-экономических противоречий.

