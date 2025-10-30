На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-премьер Оверчук заявил о желании других стран нормализовать отношения с РФ

Оверчук: недружественные страны демонстрируют желание восстановить связи с РФ
Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

Мировое сообщество, в частности, недружественные РФ государства, сигнализируют Москве о стремлении восстановить контакты и нормализовать отношения. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в преддверии саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает ТАСС.

На вопрос журналиста о переговорах по экспорту сельскохозяйственной продукции, он ответил, что некоторые страны стараются не распространяться о таких контактах, но даже они чувствуют перемены и понимают, что градус неопределенности необходимо снизить.

«Они пытаются восстанавливать с нами контакты, сигнализируют о восстановлении контактов, о своем стремлении вернуться к более нормальным отношениям. Речь даже идет о недружественных странах», — сказал вице-премьер.

Оверчук отметил, что Россия занимает ведущие позиции в области экспорта селхозпродукции и наверняка является надежным партнером.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений со всеми государствами, которые хотят этого. Таким образом он прокомментировал сигналы к восстановлению отношений со стороны Грузии.

Ранее СМИ сообщали, что США хотят наладить с Россией работу посольств.

