СМИ: США хотят наладить с Россией работу посольств

«Известия»: США надеются согласовать с Россией переговоры по работе дипмиссий
Илья Питалев/РИА «Новости»

Вашингтон рассчитывает согласовать с Москвой следующие переговоры по работе диппредставительств, когда это будет удобно обеим сторонам. Об этом газете «Известия» рассказали в посольстве США в России.

В дипмиссии рассказали, что американская сторона рассматривает канал связи по двусторонним отношениям как конструктивную площадку для постоянных переговоров о стабилизации работы дипломатических представительств.

Собеседник издания добавил, что сегодня усилия направлены на возобновление работы посольств в Москве и Вашингтоне. Дипмиссия США также намерена продолжить обсуждать нормализацию и улучшение отношений, когда это будет удобно обеим сторонам.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам.

В августе политик Олег Царев объяснил, почему Вашингтон резко пошел на диалог с Москвой. Комментируя встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, он отметил, что дело не в личном отношении главы Белого дома к Кремлю, а в реальной ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее стало известно о подготовке Москвой и Вашингтоном новой встречи.

Отношения России и США
