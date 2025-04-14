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В Кремле подтвердили готовность России к нормализации отношений с Грузией

Песков: Россия заинтересована в выстраивании добрых отношений с Грузией
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия готова к нормализации отношений с Грузией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Четких сроков нет, но то, что Россия готова к шагам нормализации отношений, — это так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые готовы и хотят [этого]», — сказал представитель Кремля.

11 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о мирном видении отношений с Россией, несмотря на территориальные вопросы. Между странами в данный момент нет дипломатических отношений, однако Тбилиси и Москва «имеют экономическое и торговое партнерство», добавил глава грузинского кабмина.

14 апреля заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин выразил сожаление из-за того, что Тбилиси связывает восстановление отношений с Москвой с российской позицией по Абхазии и Южной Осетии. При этом он отметил, что для двустороннего сотрудничества есть много возможностей.

Дипломатические отношения России и Грузии были разорваны в августе 2008 года, когда войска Грузии атаковали Южную Осетию. Россия, защищая жителей республики, ввела туда свои войска. Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, в то время как Тбилиси до сих пор считает эти территории грузинскими.

Ранее политолог назвал Грузию примером для Украины и Молдавии.

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