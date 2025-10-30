На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России обратили внимание на «разъяренное» лицо Трампа после встречи с Си: «Нагнул»

Военблогер Подоляка опубликовал видео с разъяренным Трампом после встречи с Си
true
true
true

Военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале обратил внимание на выражение лица президента США Дональда Трампа после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он приложил видео, где президент США стоит у входа в самолет, машет рукой в камеру и позирует перед журналистами.

«Это видео говорит само за себя. Только-только закончилась его встреча с китайским коллегой. Он недоволен. Он в ярости. У него ничего не вышло. Си его переиграл и ... нагнул», — написал Подоляка.

Как подчеркнул эксперт, по итогам встречи совместного заявления не последовало. Кроме того, Трамп улетел в США, «напрочь забыв», что собирался участвовать в саммите АТЭС, отметил он.

Переговоры председателя КНР и президента США в южнокорейском Пусане завершились спустя 1 час 40 минут. Официальные подробности переговоров не приводятся.

Встреча началась в полдень по местному времени 30 октября. В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого согласия в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной. По итогам американский лидер оценил ее на «12 из 10».

Ранее Трамп жал руку Си Цзиньпину 25 секунд.

