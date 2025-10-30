Трамп жал руку Си Цзиньпину 25 секунд

Трамп во время рукопожатия держал за руку Си Цзиньпина 25 секунд

Американский лидер Дональд Трамп во время рукопожатия держал за руку председателя КНР Си Цзиньпина 25 секунд. Кадры опубликовал YouTube-канал Magno News.

Трамп выразил надежду, что встреча окажется очень успешной и посетовал, что Си Цзиньпин – «очень хороший переговорщик». Председатель КНР во время рукопожатия в основном молчал.

Переговоры председателя КНР и президента США в южнокорейском Пусане завершились спустя 1 час 40 минут. Официальные подробности переговоров не приводятся.

Встреча началась в полдень по местному времени 30 октября. В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого согласия в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

Ранее Трамп обсудил Украину с Си Цзиньпином.