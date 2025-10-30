На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине отказались лишать русский язык защиты

Депутат Вятрович: Рада не рассматривает проект о лишении русского языка защиты
close
РИА Новости

Верховная Рада Украины больше не рассматривает законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии. Об этом заявил украинский депутат Владимир Вятрович на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, правительство убедило большинство парламентариев отказаться от закона по просьбе Евросоюза. Депутат предположил, что это якобы делается из-за давления «неназванных российских лоббистов в Совете Европы».

Вятрович призвал власти Киева брать в основу национальные интересы. По мнению политика, исключение русского языка из защищаемых хартией уже «назрело и перезрело».

20 октября издание «Страна.ua» писало, что власти Украины намерены исключить русский и молдавский языки из списка языков, нуждающихся в особой защите. Помимо этого, предлагается включить в этот перечень чешский язык и заменить упоминание «еврейского языка» на иврит.

Авторы законопроекта утверждают, что при ратификации хартии произошла неточность в украинском переводе термина «minority languages», что привело к его ошибочной интерпретации. По их мнению, речь идет не о языках национальных меньшинств, а о языках, на которых говорит небольшое количество людей.

Ранее на Украине призвали заблокировать музыку из России ради «защиты культуры».

