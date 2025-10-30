На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде раскрыли, что Европа и Украина хотят сделать с активами РФ после достижения мира

Гончаренко: план Европы и Киева по Украине не исключает разморозку активов РФ
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

План по урегулированию конфликта на Украине, который обсуждают Киев и страны Европы, предполагает разморозку российских активов после достижения мирного соглашения. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

30 октября он опубликовал в своем аккаунте 12 пунктов плана урегулирования конфликта, якобы обсуждаемого Киевом и Европой. Он включает две главные фазы — прекращение огня и переговоры. Один из пунктов, по словам Гончаренко, касается замороженных активов РФ.

«Предлагается разморозить замороженные активы РФ после достижения соглашения между Киевом и Москвой», — сообщил парламентарий.

В конце сентября портал Euractiv сообщил о планах ЕС выдать Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов. При этом в Еврокомиссии обещают, что речь не идет об их конфискации. По данным Politico, средства могут обменять на бескупонные облигации для последующей передачи Киеву. Отмечается, что единства по этому вопросу в Евросоюзе нет: Бельгия опасается, что инициатива побудит инвесторов выводить деньги из еврозоны, а в ЕЦБ потребовали разъяснить суть плана, предупредив, что неправомерное использование средств может привести к кризису.

В свою очередь официальные лица России неоднократно называли действия ЕС с ее активами незаконными. Посол РФ в Бельгии Денис Гончар предупреждал, что любые посягательства на суверенные замороженные активы России не останутся без ответа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ заявили о разблокировке половины замороженных активов российских инвесторов.

