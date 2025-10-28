В ЦБ заявили о разблокировке половины замороженных активов российских инвесторов

Половина замороженных с 2022 года активов инвесторов Российской Федерации была разморожена. Об этом заявила председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы по денежно-кредитной политике на период с 2026 по 2028 год, передает РИА Новости.

«Половина этих активов была разморожена за это время (с 2022 года. — «Газета.Ru»)», — сказала она, подчеркивая, что работа по возвращению средств российских инвесторов продолжается.

В феврале Набиуллина сообщила, что удалось вернуть около 570 млрд рублей российских инвесторов, заблокированных в странах Запада. Речь идет о ценных бумагах и купонах, которые были заморожены. Это коснулось 1,5 млн человек.

Глава ЦБ отмечала, что регулятор вместе с правительством прорабатывал разные схемы, чтобы помочь вернуть деньги тех инвесторов, в отношении которых не вводились западные ограничения.

