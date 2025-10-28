На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ заявили о разблокировке половины замороженных активов российских инвесторов

Набиуллина: половина замороженных с 2022 года активов инвесторов РФ разморожена
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ

Половина замороженных с 2022 года активов инвесторов Российской Федерации была разморожена. Об этом заявила председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы по денежно-кредитной политике на период с 2026 по 2028 год, передает РИА Новости.

«Половина этих активов была разморожена за это время (с 2022 года. — «Газета.Ru»)», — сказала она, подчеркивая, что работа по возвращению средств российских инвесторов продолжается.

В феврале Набиуллина сообщила, что удалось вернуть около 570 млрд рублей российских инвесторов, заблокированных в странах Запада. Речь идет о ценных бумагах и купонах, которые были заморожены. Это коснулось 1,5 млн человек.

Глава ЦБ отмечала, что регулятор вместе с правительством прорабатывал разные схемы, чтобы помочь вернуть деньги тех инвесторов, в отношении которых не вводились западные ограничения.

Ранее Глава ЕЦБ высказалась об использовании замороженных активов России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами