«Репарационный кредит»: в ЕС не могут договориться о передаче активов РФ Украине

В ЕС хотят выдать Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов. При этом в Еврокомиссии обещают, что речь не идет об их конфискации. По данным Politico, средства могут обменять на бескупонные облигации для последующей передачи Киеву. При этом единства в союзе нет: Бельгия опасается, что инициатива побудит инвесторов выводить деньги из еврозоны, а в ЕЦБ потребовали разъяснить суть плана, предупредив, что неправомерное использование средств может привести к кризису. Россия неоднократно называла действия ЕС с ее активами незаконными.

План Европейской комиссии по предоставлению Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов может обернуться провалом из-за разногласий внутри Евросоюза, сообщает Euractiv.

Речь идет о инициативе, которую 10 сентября анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: она предполагает использование сотен миллиардов евро из замороженных активов российского Центробанка, находящихся в ЕС, для покрытия дефицита бюджета Украины и финансирования ее безопасности в долгосрочной перспективе.

При этом представитель ЕК Балаш Уйвари пояснял, что план не затрагивает сами эти средства и не предполагает их конфискацию. По данным Politico, Еврокомиссия предложит обменять €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине.

«Что еще важнее, от Украины потребуется вернуть кредит только в том случае, если Москва согласится на репарации для Киева. Теоретически, эта договоренность позволила бы испытывающим финансовые трудности государствам ЕС избежать необходимости тратить деньги на поддержку военных действий и восстановления Украины», — подчеркивает Euractiv.

При этом, по данным портала, по многим ключевым деталям плана у стран ЕС нет единого мнения.

Угроза для еврозоны

Так, на данный момент непонятно, о какой именно сумме идет речь: канцлер Германии Фридрих Мерц намекнул, что ЕС может выделить Украине около €140 млрд в качестве беспроцентного кредита, в то время как Уйвари говорил, что размер кредита может достигнуть €170 млрд.

Кроме того, неоднозначно к идее передачи денег Украине относится Бельгия, где базируется Euroclear, хранящий замороженные активы. Премьер-министр страны Барт де Вевер обозначил, что в случае реализации идеи фон дер Ляйен инвесторы могут «изъять свои резервы из еврозоны», потому что «страны поймут, что деньги центральных банков могут исчезнуть, если европейские политики сочтут это нужным». Он добавил, что все риски будет нести Бельгия, а он этого не позволит.

По данным Euractiv, против односторонней конфискации российских активов, кроме Бельгии, выступают также Франция, Италия и еще несколько членов ЕС. При этом европейские дипломаты заверили сомневающихся, что хотят найти «творческие способы использования средств, учитывая при этом юридические и финансовые риски».

Недоволен идеей ЕК и Европейский центральный банк: его президент Кристин Лагард публично попросила еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса разъяснить ей суть плана.

«Насколько мы понимаем, это не арест, не конфискация, а замена требования по наличным деньгам на требование по еврооблигациям. Это верно?» — спросила она, однако Домбровскис не дал прямого ответа.

При этом в ЕЦБ неоднократно предупреждали, что любое юридически неправомерное использование активов может спровоцировать отток капитала инвесторов из Европы, в это в свою очередь может поставить под угрозу финансовую стабильность еврозоны.

Однако есть в ЕС и сторонники инициативы. Например, по данным Politico, глава ЦБ Литвы Шимкус призвал Евросоюз не бояться изъять российские активы, так как победа РФ на Украине якобы может больше подорвать доверие к евро, чем репутационный ущерб от изъятия.

«Важно, чтобы Европа нашла способы предоставить Украине ресурсы для защиты ее свободы и страны, [даже] путем изъятия российских активов», — сказал Шимкус.

«Меры в отношении карт «Мир»: что входит в новый пакет санкций ЕС против России В пятницу, 19 сентября, Еврокомиссия (ЕК) утвердила содержание нового пакета антироссийских санкций... 19 сентября 18:29

Мнение России

Официальные лица РФ неоднократно выступали против передачи замороженных активов Киеву, так как это противоречит международному праву.

«Помимо того, что это существенно подорвет доверие к западной финансовой системе, это еще и, конечно же, будет предметом для действия России по отстаиванию в юридическом плане своих законных прав на свою собственность. Бесследно подобные шаги оставлены не будут», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 сентября.

Посол РФ в Бельгии Денис Гончар предупреждал, что любые посягательства на суверенные замороженные активы России не останутся без ответа.

«Любые посягательства на наши деньги станут нарушением международного права, двусторонних договоренностей и контрактных обязательств. Это касается не только отношений между российской стороной и Euroclear, но и подписанных Бельгией международных документов», — пояснил он.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагал использовать замороженные в Европе активы как вклад в совместные российско-американские проекты в третьих странах. По его словам, в этом случае США смогли бы воздействовать на Европу, чтобы разблокировать эти средства.