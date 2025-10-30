На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Швеции подвергся критике из-за вечеринки дочери

Премьера Швеции Кристерссона раскритиковали за студенческую вечеринку его дочери
Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона раскритиковали в соцсетях после того, как СМИ сообщили о вечеринке его дочери в загородной резиденции Харпсунд в 2023 году. Об этом сообщили на Sveriges Radio.

Издание Aftonbladet в среду, 29 октября, опубликовало материал о вечеринке дочери премьера, которая прошла в 2023 году в загородной резиденции Харпсунд.

Журналисты отметили, что резиденция, которую передали государству в 1952 году, сейчас используется премьер-министром и для личных нужд, и для официальных приемов. Оппозиционные политики, включая бывшего министра социального обеспечения Ардалана Шекараби, осудили Кристерссона за возможное злоупотребление положением.

Однако в правительстве в ответ на это подчеркнули, что нарушения не было. Заместитель пресс-секретаря премьера Ханна Стрёмберг отметила, что своей публикацией Aftonbladet вмешалась в частную жизнь дочери премьера, а министр внешней торговли Беньямин Доуса заявил, что семья политика имеет право на безопасность и нормальную жизнь в рамках демократии.

Ранее в Италии закрыли сайт с пикантными фото премьера, лидера демпартии и других политиков.

