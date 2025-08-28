На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии закрыли сайт с эротическими фото премьера, лидера демпартии и других политиков

Итальянский ресурс c откровенными фотографиями политиков закрыли из-за скандала
Mauro Scrobogna/Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии прекратил работу онлайн-форум с эротическим контентом знаменитостей и политиков. Администрация объявила о закрытии ресурса после разгоревшегося скандала, пишет газета la Repubblica.

«Сайт был создан как платформа для личного общения и обмена информацией с отдельным пространством для тех, кто хотел подтвердить свою личность и делиться своим контентом в безопасной обстановке», – сообщается в письме о закрытии ресурса.

Причиной скандала стало разглашение персональных данных. По информации администрации ресурса, за много лет работы у них не было подобных проблем. Однако нашлись люди, которые нанесли «ущерб их духу и изначальному предназначению» платформы. О существовании форума рассказала группа представительниц левоцентристской Демократической партии. По их информации, на сайте в закрытом режиме выкладывались фото и обсуждались самые влиятельные женщины страны — среди них премьер Джорджия Мелони, лидер Демпартии Элли Шляйн и ряд бывших министров.

Газета la Repubblica сообщает, что сайт функционировал с 2005 года и ежедневно привлекал до 600 тысяч посетителей. Однако скандал разгорелся после шумихи вокруг группы в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Там пользователи делились и обсуждали фотографии своих жен и подруг, что вызвало волну критики платформы и вопросы о приватности данных.

Ранее из-за секс-скандала лишилась должности исландский министр по вопросам образования Аустильдюр Лоуа.

