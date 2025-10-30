На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что «выиграл войну с обманом о климате» после слов Гейтса

Трамп объявил победу над климатическим обманом после признания Гейтса
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что «выиграл войну с обманом о климатических изменениях» после того, как миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс признал, что ошибался в своих взглядах на эту проблему.

«Я (мы!) только что выиграли войну с обманом о климатических изменениях. Билл Гейтс наконец признал, что он полностью ошибался по этому вопросу. На это потребовалась смелость, и за это мы все благодарны. MAGA!!!» — написал президент.

Трамп таким образом прокомментировал статью Гейтса на сайте Gates Notes, где миллиардер призвал отказаться от попыток предотвратить глобальное потепление и сосредоточиться на борьбе с болезнями и нищетой. По его словам, хотя изменение климата приведет к серьезным последствиям, особенно для беднейших стран, оно «не станет угрозой для существования человечества».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также признал, что мировому сообществу не удалось достичь цели по ограничению глобального потепления до 1,5 °C.

Гейтс подчеркнул, что климатические изменения сильнее всего затронут уязвимые слои населения, однако основными угрозами для них останутся бедность и болезни.

Ранее Билл Гейтс призвал США продолжить финансирование медицинских программ.

