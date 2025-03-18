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Билл Гейтс призвал США продолжить финансирование медицинских программ

Reuters: Гейтс призвал чиновников Трампа продолжить финансирование медпрограмм
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AP

Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс призвал администрацию президента США Дональда Трампа продолжить финансирование программ в области здравоохранения по всему миру. Его слова приводит Reuters.

По данным агентства, за последние несколько недель Гейтс успел встретиться с сотрудниками Совета национальной безопасности (СНБ), а также конгрессменами от Республиканской и Демократической партий.

«В ходе бесед Гейтса, в частности, затрагивались такие организации, как Глобальный альянс по вакцинам GAVI, а также Глобальный фонд для борьбы со СПИДом», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что новая политика Трампа отражается на деятельности фонда Гейтса.

До этого Гейтс встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения работы Агентства США по международному развитию (USAID). В ходе переговоров миллиардер призвал главу государства продолжить выделять средства на зарубежную помощь через USAID.

Ранее Билл Гейтс раскрыл темы, которые обсудил на «увлекательном» ужине с Трампом.

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