Трамп встретился с Си Цзиньпином в Южной Корее

Си Цзиньпин и Трамп провели встречу в южнокорейском Пусане

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа началась в четверг, 30 октября, в южнокорейском Пусане. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«В полдень по местному времени 30 октября президент Си Цзиньпин встретился с президентом США Трампом в Пусане, Южная Корея, и встреча официально началась», — говорится в публикации.

Накануне американист, политолог Малек Дудаков заявил, что на встрече Трампа и Си Цзиньпина будет подниматься вопрос о закупке Китаем российской нефти.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что 30 октября в южнокорейском Пусане пройдет встреча лидеров КНР и США, в ходе которой Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят вопрос развития китайско-американских отношений, поднимут темы, затрагивающие общие интересы сторон, а также обсудят вопрос урегулирования на Украине.

