Политолог назвал темы встречи Трампа и Си, связанные с Россией

На встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина будет подниматься вопрос о закупке Китаем российской нефти. Об этом «Газете.Ru» заявил американист, политолог Малек Дудаков.

«Очевидно, что Соединенные Штаты будут поднимать тему закупок Китаем российской нефти, что затрагивает и наши интересы. Также очевидно, что Пекин не собирается идти на уступки в данном вопросе. Также, скорее всего, будет обсуждаться тема экспорта редкоземельных металлов в США. Для Трампа важно восстановить поток импорта сои в Китай, потому что сейчас китайцы нашли альтернативу и закупают сою в Бразилии и Аргентине. Плюс Штаты хотели бы, чтобы Пекин помог им бороться с наркотическим кризисом и перестал поставлять в Мексику прекурсоры, которые используются для производства опиоидов», — сказал американист.

В целом, можно сказать, что перед встречей «переговорная позиция Китая прочнее, чем переговорная позиция США», потому что Пекин за последнее время показал, что он может создать очень много проблем для американской экономики, считает Дудаков.

«Я думаю, что какие-то системные противоречия разрешить в ходе встречи не удастся, но в частных вопросах найти общий язык они смогут. К каким-то соглашениям придут, и Трамп сможет назвать это своей победой над Китаем, хотя никакой победы у него не будет», — заключил политолог.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что 30 октября в южнокорейском Пусане пройдет встреча лидеров КНР и США, в ходе которой Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят вопрос развития китайско-американских отношений, поднимут темы, затрагивающие общие интересы сторон, а также обсудят вопрос урегулирования на Украине.

Ранее в России рассказали о главной цели Трампа на встрече с Си Цзиньпином.