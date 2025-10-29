На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили вывод американских войск из Румынии

Депутат Колесник: выводом войск Трамп хочет заставить ЕС содержать базы США
Jeremias Gonzalez/AP

Соединенные Штаты сокращают военный контингент на территории Евросоюза, поскольку президент Дональд Трамп намерен таким образом оказать давление на союзников, и переложить на Европу финансовое бремя по содержанию американских баз. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Наверняка можно сказать одно, он [Дональд Трамп] всегда исходит из каких-то личных соображений, которые могут казаться бессмысленными, но в конечном итоге он добивается чего ему нужно. Может быть он хочет, чтобы его войска и военные базы, находящиеся на территории Европы, содержала сама Европа», — сказал Колесник.

По его словам, у него получилось заставить Европу покупать американское оружие. Таким же образом президент США пугает ЕС и сейчас.

«Гони монету, а иначе уйду. У него разговор короткий», — отметил депутат.

До этого Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Уточняется, что подобное решение принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Ранее эксперт заявил, что Трамп отсчитал России полгода на победу в СВО.

