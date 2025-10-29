Сенатор Волошин: ответственность за французских бойцов на Украине ляжет на Париж

Военный контингент, который Франция планирует ввести на украинские территории, станет приоритетной целью для Вооруженных сил (ВС) РФ, и ответственность за потери ляжет на Париж. Об этом заявил сенатор России от ДНР Александр Волошин в интервью ТАСС.

Сенатор перед отправкой посоветовал французским военным изучить судьбу иностранцев в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Любые вооруженные формирования, которые появятся на территории Украины и будут действовать против наших военнослужащих, <...> станут законной <...> целью для российских вооруженных сил», — заявил Волошин.

По его словам, ответственность за последствия подобных решений ляжет исключительно на власти Франции. Политик добавил, что украинские солдаты не жалеют своих, тем более не будут жалеть «чужих». Волошин подчеркнул, что иностранный контингент не остановит продвижение российских войск.

Он отметил, что данные Службы внешней разведки подтверждают, что Франция в реальной перспективе рассматривает возможность введения войск на Украину. При этом данная авантюра, по мнению сенатора, подчинена диктату политических амбиций французского президента Эммануэля Макрона, который пытается решить проблему со своим «антирейтингом».

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что план Еврокомиссии по созданию совместного долга для помощи украинской стороне подорвет суверенитет бюджета Франции. Он напомнил, как в 2022 году говорил, что украинский конфликт стал предлогом для необратимой федерализации ЕС под эгидой неизбираемой Комиссии, подчиняющейся финансовым лобби.

