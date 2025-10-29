На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили возможность размещения войск Франции на Украине

Сенатор Волошин: ответственность за французских бойцов на Украине ляжет на Париж
true
true
true
close
Pavel Golovkin/AP

Военный контингент, который Франция планирует ввести на украинские территории, станет приоритетной целью для Вооруженных сил (ВС) РФ, и ответственность за потери ляжет на Париж. Об этом заявил сенатор России от ДНР Александр Волошин в интервью ТАСС.

Сенатор перед отправкой посоветовал французским военным изучить судьбу иностранцев в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Любые вооруженные формирования, которые появятся на территории Украины и будут действовать против наших военнослужащих, <...> станут законной <...> целью для российских вооруженных сил», — заявил Волошин.

По его словам, ответственность за последствия подобных решений ляжет исключительно на власти Франции. Политик добавил, что украинские солдаты не жалеют своих, тем более не будут жалеть «чужих». Волошин подчеркнул, что иностранный контингент не остановит продвижение российских войск.

Он отметил, что данные Службы внешней разведки подтверждают, что Франция в реальной перспективе рассматривает возможность введения войск на Украину. При этом данная авантюра, по мнению сенатора, подчинена диктату политических амбиций французского президента Эммануэля Макрона, который пытается решить проблему со своим «антирейтингом».

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что план Еврокомиссии по созданию совместного долга для помощи украинской стороне подорвет суверенитет бюджета Франции. Он напомнил, как в 2022 году говорил, что украинский конфликт стал предлогом для необратимой федерализации ЕС под эгидой неизбираемой Комиссии, подчиняющейся финансовым лобби.

Ранее в России объяснили разговоры о «решающей» зиме для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами