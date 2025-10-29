На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на инициативу Трампа по урегулированию корейского конфликта

Песков: РФ приветствует любые шаги по решению конфликта на Корейском полуострове

Россия приветствует любые шаги по урегулированию конфликта на Корейском полуострове. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он готов урегулировать конфликт между КНДР и Республикой Корея.

» <...> готовы приветствоваться любые шаги в этом направлении», — отметил Песков.

Трамп ранее в ходе встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном обещал положить конец конфликту на Корейском полуострове. По словам американского лидера, Корейский полуостров официально находится в состоянии войны, но «но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить». Президент пообещал усердно работать над этим.

22 октября Северная Корея осуществила пуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. В ответ южнокорейские военные усилили мониторинг ракетной обстановки и перешли в состоянии постоянной боеготовности, обмениваясь оперативной информацией с США и Японией.

Ранее президент Южной Кореи удостоил Трампа высшей государственной награды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами