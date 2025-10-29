В Кремле отреагировали на инициативу Трампа по урегулированию корейского конфликта

Россия приветствует любые шаги по урегулированию конфликта на Корейском полуострове. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он готов урегулировать конфликт между КНДР и Республикой Корея.

» <...> готовы приветствоваться любые шаги в этом направлении», — отметил Песков.

Трамп ранее в ходе встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном обещал положить конец конфликту на Корейском полуострове. По словам американского лидера, Корейский полуостров официально находится в состоянии войны, но «но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить». Президент пообещал усердно работать над этим.

22 октября Северная Корея осуществила пуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. В ответ южнокорейские военные усилили мониторинг ракетной обстановки и перешли в состоянии постоянной боеготовности, обмениваясь оперативной информацией с США и Японией.

Ранее президент Южной Кореи удостоил Трампа высшей государственной награды.