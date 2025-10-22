КНДР запустила несколько баллистических ракет

Северная Корея осуществила пуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов южнокорейской армии, сообщает сеульское информационное агентство «Рёнхап».

По имеющимся данным, запуск произошел около 8:10 по местному времени (2:10 мск) из уезда Чунхва, расположенного в северной части провинции Хванхэ-Пукто. Полет баллистических ракет малой дальности был осуществлен в северо-восточном направлении.

В ответ южнокорейские военные усилили мониторинг ракетной обстановки и находятся в состоянии постоянной боеготовности, обмениваясь оперативной информацией с США и Японией.

11 октября власти КНДР представили находящуюся в разработке новую межконтинентальную баллистическую ракету МБР «Хвасон-20». Ракета была продемонстрирована на военном параде в честь 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК). На параде присутствовали лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а также другие высокопоставленные руководители из Китая, России, Вьетнама и других стран.

Ранее Ким Чен Ын пообещал продолжить «мощную» поддержку РФ в вопросе СВО.