На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

КНДР запустила несколько баллистических ракет

«Рёнхап»: Северная Корея запустила несколько ракет в направлении Японского моря
true
true
true
close
kcnawatch. co/Global Look Press

Северная Корея осуществила пуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов южнокорейской армии, сообщает сеульское информационное агентство «Рёнхап».

По имеющимся данным, запуск произошел около 8:10 по местному времени (2:10 мск) из уезда Чунхва, расположенного в северной части провинции Хванхэ-Пукто. Полет баллистических ракет малой дальности был осуществлен в северо-восточном направлении.

В ответ южнокорейские военные усилили мониторинг ракетной обстановки и находятся в состоянии постоянной боеготовности, обмениваясь оперативной информацией с США и Японией.

11 октября власти КНДР представили находящуюся в разработке новую межконтинентальную баллистическую ракету МБР «Хвасон-20». Ракета была продемонстрирована на военном параде в честь 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК). На параде присутствовали лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а также другие высокопоставленные руководители из Китая, России, Вьетнама и других стран.

Ранее Ким Чен Ын пообещал продолжить «мощную» поддержку РФ в вопросе СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами